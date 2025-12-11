ガソリンの暫定税率廃止に向けた政府の補助金が11日から引き上げられ、広島県内では早速、値下げして販売するガソリンスタンドもあります。廿日市市のガソリンスタンドでは11日から販売価格を5円値下げしました。年末のガソリン暫定税率の廃止に向け政府が石油元売り各社への補助金を11日から5円ほど増額したことを受け価格を変更しました。■利用者「全然助かりますよ、今の時代で」■利用者「（価格が）下がるのが一番いいですよ