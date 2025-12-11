広島県など瀬戸内海で養殖のカキが大量死している問題で、国はカキの養殖業者などを支援する政策パッケージを発表しました。 ■鈴木 憲和 農水大臣 「広島を中心に瀬戸内海は特にカキ産業が盛んで、関連産業も含めて経済的にも大きいものがありますので、 これを県と一緒に地元自治体と一緒に支えていきたい」 国は被害にあった養殖業者への支援として６００万円または年間経営費の半分を限度額として融資します。 市町