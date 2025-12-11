ユネスコの無形文化遺産に日本が申請していた６件の追加登録が決まり、福山市の沼隈町で生まれた「手織中継表製作」も登録されることになりました。 登録が決まった「手織中継表製作」は４００年前に福山市の沼隈町で生まれ、ユネスコ無形文化遺産の 「木造建造物を受け継ぐための伝統技術」に追加されます。 通常のものより短いイグサも使い、きれいな部分を多く使用できることから高級品とされ京都の寺院などでも 使用される