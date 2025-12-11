¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£·£²£â£ð¡¢°Ë£¶£¹£â£ð ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19:16»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.858 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.577¡Ê+72¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.549¡Ê+69¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.312¡Ê+45¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.993¡Ê+14¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.466¡Ê+61¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.177¡Ê+32¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.351¡Ê+49¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.118¡Ê+26¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É3.046¡Ê+1