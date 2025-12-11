¹­ÌÚ½ß¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ëÊì¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡£º¸¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿»³²¼¹·Âç¤µ¤ó¡á11Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÅìÊ¡²¬¹â¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¶¯¹ë¹»¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¤Ï11Æü¡¢ºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËÎó¼Ö»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷¤Î¹­ÌÚ½ß¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê18¡Ë¡á¤ËÆÃÊÌÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¼øÍ¿¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤Ç¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êì¤Î¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡ÖºßÀÒ¤·¤¿¾Ú¤·¡£º£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£