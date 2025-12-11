日本プロ麻雀協会に所属している浅井堂岐（39）が脳血管疾患のため入院中であることを、浅井の母親が報告した。【映像】浅井堂岐の病状＆母親との2ショットプロ麻雀のチーム対抗戦リーグ「Mリーグ」に参戦しているセガサミーフェニックスに所属している浅井。12月4日の第2試合に出場するも、試合終了後にふらつき、座り込む様子が放送された。その後、所属チームはXで、「浅井堂岐選手は体調不良のため病院を受診しております