¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µÞ¤ËÈ©¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£Åß¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È¤æ¤é¤®¡É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤äµ¤²¹º¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Èè¤ì¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÉÒ´¶¤Ë·¹¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Åß¤ÎÈ©¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤È¡¢º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ëÀ°¤¨¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åß¤ÎÈ©¤¬¤æ¤é¤°¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅß¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢³°¤Ç¤ÏÎä¤¿¤¤É÷¡¢²°