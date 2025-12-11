○オハラ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.59％にあたる63万株(金額で8億9100万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月12日から26年4月10日まで。 ○今仙電機 [東証Ｓ] 発行済み株式数の3.19％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。 ○アシロ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.17％にあたる45万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12