総合格闘技イベント「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」は12月31日、さいたまスーパーアリーナにて開催される。元総合格闘家で朝倉海の専属コーチを務める金原正徳氏はフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」の展開を自身のYouTubeチャンネルで予想。「一回り大きくなった朝倉未来が見れるんじゃないか」と期待感を語った。 ■「根拠のない自信じゃない