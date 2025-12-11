¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â°ú¤­¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°ä¹ü¤Î¿·¤¿¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡£Âç³Ø¤Ç¡¢Àï¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø ÂçÊ¿´² ½Ú¶µ¼ø¡Ö¤³¤ÎÃæ¤ËÌÓÈ±¤òÍÏ¤«¤¹»îÌô¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢80Ç¯Á°¡¢¸¶Çú¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¡Ö°äÈ±¡×¡£¹­Åç»Ô¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢DNA¤ÎÃê½Ð¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø Âç