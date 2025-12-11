10日、水俣市で開かれたスポーツイベント。会場に姿を見せたのは、サッカー元日本代表でセレッソ大阪の香川真司選手です。 水俣市を訪れたサッカー元日本代表の香川真司選手。水俣市内のサッカークラブに所属する小中学生約100人が参加したサッカー教室では、ドリブルを指導しました。 ■香川真司選手「なるべく細かいタッチでボールを触りながらドリブルする事を意識して、練習してほ