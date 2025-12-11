¡Ú¥ª¥¹¥í¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï11Æü¡¢¥ª¥¹¥í¤Çµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤¿¡£Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£