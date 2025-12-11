「すみません、みなさま。ありがとうございます。あたたか〜い、うれしい!」12月11日、「南海キャンディーズ」の山里亮太が、MCを務める朝の情報バラエティ番組『DayDay.』（日本テレビ系）に復帰した。番組の欠席が続いていた山里に対して、一部の視聴者から過労が心配されている。「山里さんは8日から、体調不良で番組を欠席していました。9日には、Xで《体調不良で、少しばかりお休みさせていただいています。また戻った際に