12月9日、女優の深津絵里が10年ぶりに、舞台のメインキャストのひとりとして出演することが発表された。久しぶりの出演に加え、豪華俳優陣らとの共演とあって話題となっている。「この日、野田秀樹さんが作・演出を務める新作舞台『華氏マイナス320°』が、2026年4月の東京を皮切りに、北九州、英ロンドン、大阪で上演されることが発表されました。主演は阿部サダヲさん、広瀬すずさん、深津絵里さんの3人が務めるという超豪華