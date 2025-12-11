櫻坂46が9〜10日、神奈川県・ぴあアリーナMMで「13th Single BACKS LIVE!!」を開催。ユニットブロックでは、二期生の井上梨名と武元唯衣による“いのちゅけ”コンビが「One-way stairs」を披露し、会場を沸かせた。【写真】櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」ライブフォトユニットブロックでは、「心の影絵」を小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月が、「風の音」を遠藤光莉、大沼晶保、幸阪茉里乃、増本綺良、小田倉麗奈がパフォー