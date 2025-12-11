音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）が、12月に3週連続で“3大Fes.”を放送。12月15日18時30分放送の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」より、全出演アーティストの歌唱楽曲が発表された。【写真】堂本光一＆堂本剛が“DOMOTO”として初の雑誌表紙！「anan」に最上級のホリデールックで登場3週連続で“3大Fes.”の第1弾は「クリスマス LOVE SONG Fes.」では、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソン