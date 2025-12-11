メ～テレ（名古屋テレビ） 「非日常を彩る感動のバス体験」ができるツアーが、来年3月から始まります。 名鉄観光バスは、新たなツアーブランド「遊山」を始めます。「遊山」では専用のバス「LUVIA」を使います。 「LUVIA」は、「ぜいたく」を意味する「Luxury」と、「旅路」を意味する「Via」を組み合わせた造語です。 通常の車両の座席数が49席なのに対し「LUVIA」は18席で、1人当たりのスペー