JO1が＜JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’＞と題したライブを、2026年4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪にて開催することを発表した。本日12月11日に結成6周年を迎えたJO1は公式YouTubeチャンネルにて生配信を行い、これを発表。VTRには「and more for the world」との文字も表示されており、今後さらなる都市でのライブ開催も期待される。さらに、今年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVE