Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£ä£ï£ä£á¡Ê¥Ç¥å¡¼¥À¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ë¥­¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¡¢¤Þ¤¿¤Ï£²£µÇ¯ÅÙ¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô£²£°£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢É®µ­»î¸³¤È½ñÎàÁª¹Í¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò£±£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£É®µ­»î¸³¤Î¼Â»Ü¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï£´£µ¡¦£±¡ó¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ï£µ£²¡¦£±¡ó¡£¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÉ®µ­»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅ¬À­¸¡