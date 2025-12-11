北九州市の特別支援学校に勤務する31歳の臨時教員の男が、学校からタブレット端末5台を盗んだとして11日、逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、北九州市の臨時教員、副島照正容疑者（31）です。警察や北九州市教育委員会によりますと、副島容疑者は、おととし4月から去年11月にかけて、勤務先の北九州市立小倉南特別支援学校から授業などで使うタブレット端末を5台、時価6万円相当を盗んだ疑いです。ことし10月ごろ、北九