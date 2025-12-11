12·î1Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ÚÅ·Â»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖºÇ¶¯¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö15Ê¬¤«¤±ÊüÂê¡õ°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ÏÄÉ²ÃÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±¤ÎÊä½þÈÏ°Ï¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¤¬¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎºÛÈ½ÈñÍÑ/ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÅùÈñÍÑ¤òºÇÂç50Ëü±ß¡¢¼«Âð¤Î¸°/¸Ç