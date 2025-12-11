全国各地にあるこども食堂の数は、調査開始以来最多の1万2601か所にのぼることがわかりました。こども食堂の活動支援を行っている認定NPO法人全国こども食堂支援センター「むすびえ」の調査によりますと、今年度、全国のこども食堂は、確認できただけでも1万2601か所にのぼり、2018年度の調査開始以来最多になったということです。前年度に比べ1734か所の増加で、全国の4割の小学校区にこども食堂が一つはある状態だということです