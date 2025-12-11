タレントの磯山さやか（42）が“自然体”のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】磯山さやかのセクシーなグラビアやプライベートショットこれまでも自身のSNSで、セクシーなシースルーのトップスを着たカレンダーのメイキング動画や、ディズニーランドを満喫する姿など、仕事やプライベートの様子を発信してきた磯山。11月16日にはYouTubeチャンネルを更新し、デビュー25周年写真集「余韻」のメイキング