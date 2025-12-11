ÉÙ»³Ã»´üÂç³Ø¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢·ò¹¯Ê¡»ã³Ø²Ê¤Î2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î³ØÀ¸Êç½¸¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³Ã»´üÂç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êç½¸Ää»ß¤ò·è¤á¤¿·ò¹¯Ê¡»ã³Ø²Ê¤Ï»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1996Ç¯¤Î³«Àß»þ¤Ë80¿Í¤À¤Ã¤¿Äê°÷¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï20¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯Ê¡»ã³Ø²Ê¤ÏÊ¡»ã¤ä²ð¸îÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø²Ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½1720¿Í¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ö´ê¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤È4Ç¯À©Âç³Ø¤Ø¤Î»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢