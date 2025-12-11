冷え込んだ日中関係。その改善の糸口は見えていません。圧力を強める中国は、日本への渡航を自粛するよう国民に再度呼びかけました。■首相「世界で最もパワフルな女性」に選出日本史上初の女性首相。高市首相（今年10月）「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」この“力強い”言葉通り、駆け抜けた結果でしょうか。高市早苗首相が「世界で最もパワフルな女性」の3位に選ばれました。選出したアメリカの経済誌「フ