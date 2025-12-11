女優瀧本美織（34）が11日、東京駅八重洲口で「TOKYO STATION 111th Anniversary東京エキマチ合唱団クリスマスコンサート」に出席した。赤いニットのセーターに身を包み、白のニット帽を着用して登場。東京駅で働く人々で結成された「東京エキマチ合唱団」と、「恋人がサンタクロース」「ハピネス」などを歌唱。美しい歌声を響かせ、集まったオーディエンスから大きな拍手を浴びた。歌唱を終えると「たくさんの方々に来ていた