平松可奈子『先に、救われていたんだ』（双葉社）が12月10日（水）に発売された。 【写真】『先に、救われていたんだ』書影 本書の著者は、SKE48・1期生であり選抜メンバーとしてチームSに所属し、タレント、ラジオパーソナリティー、役者として活動しながら商品プロデュースやアイドル衣装デザインも手がけた平松可奈子。『先に、救われていたんだ』は著者自身の体験を基にした物語でもある