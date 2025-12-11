Widescreen Baroqueの2ndデジタルシングル「NO.5」が、CBCテレビドラマ『離魂、トドケ』の主題歌に決定した。 （関連：真部脩一が考える、“相対性理論”以降のポップミュージック「やり残したことがあると感じている」） 同ドラマは、不倫を題材にしたSFコメディ。自分が見た対象物に魂を乗り移せる超能力者を持つ主人公 華が、夫の怪しい行動に勘づき超能力を使い追い詰める内容となっている。元 日向坂46の加藤史帆