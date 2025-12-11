きのう、山形市の惺山高校に刃物を持った女が侵入し現行犯逮捕された事件で、女は生徒の保護者ではないことがわかりました。 【画像】包丁を持つ女警察が確保する瞬間侵入した高校 警察は女がなぜ高校に侵入したのかなど調べを進めています。 窓際に立つ赤い服を着た女。手には刃物のようなものが見えます。 こちらは逮捕直後でしょうか。警察官に囲まれている様子が確認できます。 この事件はきのう午後３時過ぎ、山形市