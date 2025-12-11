今シーズンＪ２リーグで１２位の北海道コンサドーレ札幌が来シーズンの新監督を発表し、１２月１１日に就任会見が開かれました。新監督に就任したのは、Ｊ１での監督経験もある川井健太氏です。川井氏は２０２２年から当時Ｊ１だった鳥栖を指揮し、人とボールが動く攻撃的なサッカーを展開。今回も複数クラブからオファーがあった中で、コンサドーレへの就任を決意しました。