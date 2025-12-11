政府の物価高騰対策「おこめ券」の配布について、石川県内の自治体で初めて表明していた野々市市。11日に開かれた市議会で反対意見が多数でたことから、配布を取りやめることにしました。野々市市の粟貴章市長は9日の市議会一般質問で、おこめ券の配布が物価高対策に有効として事業費を追加提案していました。粟貴章 野々市市長「おこめ券を配布する事業が結果としてスピード感と事務負担等のコストを勘案しても最適」おこめ券を巡