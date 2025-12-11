政府は、11日からガソリン価格の補助金を1リットルあたり5.1円増やし、補助額は暫定税率と同じ25.1円になりました。店頭の価格に反映するには、数日から1週間程度かかると見られていますが、鹿児島市内のガソリンスタンドでは、早くも11日から値下げをして140円台になった店もあります。（内田直之キャスター）「ガソリンを求める車の列。今日もできていますね。見てください。お値段ですが、レギュラーガソリン。な