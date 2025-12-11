阪神タイガースが地元・兵庫県西宮市の中学軟式野球を支援です。西宮市は来年９月から中学の部活動を地域クラブに完全移行する方針ですが、現状、軟式野球部の受け入れ態勢は約６割にとどまっています。発表によると、阪神タイガースは受け入れ態勢のない空白地３か所に運営費を支援し、地域クラブを立ち上げ、さらに球団のアカデミーコーチによる巡回指導などを実施するということです。（阪神タイガース嶌村聡球団本部