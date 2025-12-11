日本海を代表する冬の味覚ズワイガニ。石川県輪島市の小中学校では11日メスの香箱（こうばこ）ガニが2年ぶりに給食として提供され、子どもたちが贅沢な旬の味を楽しみました。輪島市の小学校で給食に登場したのは冬を代表する味覚「香箱ガニ」です。2024年の能登半島地震で、海底が隆起するなど大きな被害を受けた輪島港ですが、11月から本格的にカニ漁が再開し、その漁獲量は好調だといいます。石川県漁業協同組合輪島支所販売課