初めて発表された「後発地震注意情報」は、１週間の間に大規模地震が起きる可能性があるとされています。沿岸の自治体ではどのような備えをしているのでしょうか。 １２月８日深夜、青森県東方沖で発生した地震をうけ、気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を運用後初めて発表。１週間の間に大規模地震が起きる可能性があることから、「特別な備え」を呼び掛けています。一時、津波警報が発表された十勝の広尾町