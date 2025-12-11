中国東方航空が、鹿児島と上海を結ぶ定期便を12月23日から1月末まで全ての便を欠航することが分かりました。高市総理の「台湾有事」に関する答弁をめぐり、中国政府は当面、日本への渡航を控えるよう呼びかけています。中国東方航空は現在、鹿児島と上海を火曜日と土曜日の週に2往復しています。これまで、12月23日から1月末までの一部の便を欠航するとしていましたが、11日午前、残りの全ての便を欠航すると県に連絡があっ