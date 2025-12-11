「2025年に青い星が地球に接近する」という予言…UFO研究の第一人者である月刊『ムー』編集長 三上丈晴氏。対するはUFOによる町おこしを成し遂げ、限界集落も救うなど、「スーパー公務員」と呼ばれた高野誠鮮氏。不思議な縁で結ばれたふたりが、UFOの真相、世界の謎や不思議を語り尽くすスペシャル対談「惑星ミタニ宇宙人会議」が10日、石川県金沢市で開かれました。高野氏が「怪しい雑誌は誉め言葉だと言いましたよね」と言えば、