スクーバルのドジャース移籍の噂が波紋を広げている(C)Getty Imagesタイガースのタリク・スクーバルがドジャースへ移籍するという噂は本当なのか。米国でもこの話題に注目が集まっている。【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへ2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた左腕に対して、ロサンゼルスの地元局『KTLA』のデビッド・ピンガロア記者は自身のXで「スクーバルに関する取引はほぼまとまっ