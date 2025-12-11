「プレッシャーにこたえなければ…」大阪府警の警察官が家宅捜索中に別の男性に暴行した罪についても認めました。起訴状によりますと、大阪府警捜査四課の警部補・時長力被告（５１）は今年７月、別の警察官と共謀し、国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を家宅捜索した際、捜査対象だった男性（２０代）に暴行した罪に問われています。１２月１１日の裁判で時長被告は、家宅捜索の際に別