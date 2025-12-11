ＪＯ１が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、この日結成６周年を迎えたことを記念した生配信を実施。来年４月に東京ドームおよび京セラドーム大阪で公演を開催することを発表した。詳細は今後順次発表予定だが、河野純喜は「やばいっすね、わくわくが止まらない」と大興奮。川尻蓮は「まじで、まじで来た方が良いよ」と自信たっぷりに強調した。発表映像では「ａｎｄｍｏｒｅｆｏｒｔｈｅｗｏｒｌｄ」と海外での公