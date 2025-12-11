日本バレーボール協会の川合俊一会長が１１日、自身のＳＮＳを更新。数日前に右脚に痛みを感じたが放置していたところ、翌朝、「息切れ」し、妻の勧めで同日夕、病院で検査したところ、血栓が脚だけでなく肺にもできていることが判明。幸い大事には至らず、先生から「奥さんに命救われましたね。」と言われたことを明かした。インスタグラムで「数日前、右のふくらはぎだけが痛い、、、でもこんな事もあるかな？と思いながら」