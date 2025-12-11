俳優の岩城滉一が９日、テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」に登場。愛車バイク「カワサキＺ１」に驚きの高値が付き「感激した」と驚く一幕があった。この日は「第２回名車鑑定大会」を放送。トップバッターとして黒いバイクに乗って登場したのが岩城だった。乗ってきたのは「カワサキＺ１」というバイクで、７２年に発売されたもので排気量は９００ｃｃ。岩城はこのバイクがお気に入りで何台も乗り継いでいるという。２０