「ゴルフ・のじぎくオープン・最終日」（１１日、ＡＢＣＧＣ＝パー７２）２日間競技の最終ラウンドが行われ３打差の５位から出た安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝と首位でスタートした中山三奈（３５）＝東広野ＧＣ＝が、１８ホール終了時、通算７アンダーで並んだ。その後６ホールに及んだプレーオフの末、安田が勝利し、昨年に続いての、大会初となる連覇を果たした（２勝は過去に奥田靖己がいる）。６ホールものプレーオフは