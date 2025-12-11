11日午後7時12分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の浦河町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道浦河町■震度1□北海道様似町えりも町新ひだか町□青森県東通村気象庁の発