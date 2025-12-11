モデルのemma（えま、31）が11日、自身インスタグラムを更新。株式会社スターダストプロモーション退所を報告した。emmaは「いつも応援してくださっている皆さまへ。私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と発表した。続けて「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学び