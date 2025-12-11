「日本モーターボート選手会会長賞」（１１日、多摩川）斉藤大将（３０）＝東京・１１９期・Ｂ１＝が２日目を１、２着で得点率３位につけた。「ベリーグッドです。出足も伸びもいいし、今節の中ではいい方ですね」と舟足には好感触。「ペラとバルブをやるくらいで大きなことはしなくてよさそう。あとはさらにグリップ感が付いてくれればもっと押してくれると思う。この足なら優勝戦には乗りたいですね」とニッコリ。準優