金曜日は冬型の気圧配置が強まり、真冬並みの寒気が流れ込んでくるため、各地で防寒対策が欠かせません。また、北陸や北日本では大雪やふぶきの所があり、吹きだまりによる交通障害にも注意をしてください。【金曜日の天気】北陸から北の日本海側で雪が降り、雪が強まって急に積雪が増えるおそれがあります。24時間降雪量は多い所で、東北は70センチ、北陸は60センチ、北海道は50センチなどと予想されています。風も強く、猛ふぶき