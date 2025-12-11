ロッテの新入団選手発表会が11日、ロッテ本社で行われた。ドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は「170キロ投げてびっくりさせたいです。まだ日本人で170キロを投げた人がいないので、自分が投げて日本中をびっくりさせたいです」と意気込んだ。サブロー監督は「今回のドラフトは僕の中で会心のドラフトでした。これからプロ野球選手になるわけですけど、困難な道がばかりだと思うんですけど、1日でも早く一軍の戦力になって