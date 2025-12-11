オリックスは11日、ボブ・シーモア選手の獲得を発表した。背番号は『45』に決定。シーモアは球団を通じて「このような素晴らしい機会をくださったオリックス球団に感謝してもしきれません。私も妻も、日本でのこの機会をとても楽しみにしています。オリックスが長年築いてきた成功を継続できるよう、貢献できればと思っています。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。戦う準備はできています。Go B