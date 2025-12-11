ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2025年12月11日にXで、「津波の来る土地に住むのが悪い」といった災害をめぐる自己責任論に対し、電気や水といった都会の人が使う資源を挙げ「どこから来てると思ってるのかな？」と反論した。「子供など弱者が死ぬのは自己責任と言う事？」ひろゆき氏は、高市早苗首相が9日に「自らの命は自らが守るという原則に基づき、防災行動を取っていただくようお願いを申し上げます」と、今後1週間程度は